Los bomberos reportan un incendio por quema de desechos en El Panecillo, en Quito

A través del sistema de cámaras de videovigilancia del ECU 911 de Quito se recibió un llamado a las 10:41 de este martes 26 de agosto alertando por un incendio forestal en el sector de El Panecillo, en el Centro Histórico de la capital.

Para la atención de esta emergencia, de manera oportuna, se coordinaron los recursos humanos y técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). Con el sistema de videovigilancia del ECU 911 se mantiene un monitoreo permanente.

De acuerdo al reporte inicial, el incendio fue por la quema de desechos. "Personal de respuesta se encuentra evaluando la situación para controlar el incidente y evitar su propagación", informaron los Bomberos.