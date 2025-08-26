Bomberos alertan de quemas imprudentes en Quito; ¿cuál es la sanción por provocar incendios?

Los Bombeos de Quito atendieron una fuerte emergencia en Nayón por una quema irresponsable.

Las quemas imprudentes de vegetación o desechos más el clima de Quito han provocado grandes incendios forestales. Los bomberos alertan sobre estas prácticas irresponsables y recuerdan sanciones.

El último incendio con estas condiciones ocurrió en Nayón. Un adulto mayor, de 80 año, habría iniciado la quema de restos vegetales sin dimensionar el riesgo. Los fuertes vientos aceleraron la propagación del fuego y generó una emergencia en el lugar.

Los bomberos acudieron al lugar y lograron controlar la llamas para evitar que se expandiera a viviendas o causara daños a las personas, animales y vegetación de esta zona.

El sospechoso de este hecho sufrió quemaduras leves y fue atendido por los paramédicos. Su condición médica es estable, pero el daño al ambiente ocurrió.

Por ello, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) el notificó en flagrancia las sanciones que se establecen en la Ordenanza del Fuego 075-2024. Para él, se estableció una multa desde un salario básico hasta dos salarios básicos y medios, es decir, hasta 1 175 dólares. No obstante, en este documento se señala que quienes cometan estos actos serán multados con hasta 35 000 dólares y en los casos más graves podrían ir a prisión.

En Quito, desde junio hasta septiembre se registran condiciones climáticas favorables para la propagación de incendios forestales. Por ello, las autoridades instan a seguir las siguientes recomendaciones: