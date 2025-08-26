Árbol caído en av. La Prensa obstaculizó carril exclusivo de Metrobús en Quito este martes

Árbol obstaculizó carril exclusivo en la av. De la Prensa

En la avenida De la Prensa y Pedro Valverde en el norte de Quito se registró la caída de un árbol la mañana de este martes 26 de agosto del 2025.

El suceso causó el cierre temporal del carril exclusivo del Metrobús en la zona en el sentido sur-norte.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito llegaron hasta el lugar para con motosierras talar el árbol que obstaculizaba la vía.

Miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) redireccionaron el tránsito hasta termina con las labores de limpieza.