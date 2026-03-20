Bus del corredor Central Norte atropelló a una persona en la avenida América, en Quito

Un bus atropelló a una persona en el carril exclusivo del transporte público.

Una persona fue atropellada en el carril exclusivo del corredor Central Norte, en la avenida América, en Quito, la mañana de este viernes 20 de marzo de 2026.

Un bus atropelló a una persona en la avenida América y Diguja, cerca de la parada del corredor. La vía fue cerrada por personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en sentido sur - norte.

Tanto el bus como el conductor quedaron retenidos en el sitio. Mientras tanto, una ambulancia acudió para atender a la persona afectada. Sin embargo, no se ha detallado su estado.