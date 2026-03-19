Encuentran cuerpo sin vida en el sector de Dean Bajo en Conocoto este jueves 19 de marzo
Las unidades investigan la identificación de la persona y realizan las primeras diligencias para el levantamiento del cadáver.
Hallan cuerpo sin vida en el sector de Capelo este jueves 19 de marzo
captura video
Compartir
Actualizada:
19 mar 2026 - 22:28
Agentes de la Policía están desplegados en el sector de Dean Bajo, en Conocoto, tras el hallazgo de una persona sin vida.
Las unidades investigan la identificación de la persona y realizan las primeras diligencias para el levantamiento del cadáver.
La comunidad de la calle Chillo Jijón se mostró alarmada en redes sociales, producto del hallazgo del cadáver.
Hasta las 22:30 de este jueves, las autoridades no ofrecían información de la identidad de la víctima.
Compartir