Encuentran cuerpo sin vida en el sector de Dean Bajo en Conocoto este jueves 19 de marzo

Hallan cuerpo sin vida en el sector de Capelo este jueves 19 de marzo

Agentes de la Policía están desplegados en el sector de Dean Bajo, en Conocoto, tras el hallazgo de una persona sin vida.

Las unidades investigan la identificación de la persona y realizan las primeras diligencias para el levantamiento del cadáver.

La comunidad de la calle Chillo Jijón se mostró alarmada en redes sociales, producto del hallazgo del cadáver.

Hasta las 22:30 de este jueves, las autoridades no ofrecían información de la identidad de la víctima.