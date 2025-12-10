Dos personas heridas y cierre vial por siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar y Granados

Siniestro de tránsito involucra a camión volcado en la av. Simón Bolívar

La tarde de este miércoles 10 de diciembre se registró un siniestro de tránsito que involucró un vehículo pesado en el sector de la Granados, en el norte de Quito.

Según información preliminar desde el ECU 911 el siniestro se dio en el sentido norte-sur de la avenida Simón Bolívar y Granados.

El incidente dejó dos personas heridas que recibieron atención prehospitalaria en en lugar por parte de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, producto del incidente se encuentran cerrados tres carriles, por lo que se pide a quienes circulan por el sector tomar las precauciones y vías alternas.

Entre las rutas alternas están: