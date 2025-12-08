Camión volcado en la avenida Simón Bolívar provoca cierre vial este lunes 8 de diciembre

Un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar la mañana de este lunes 8 de diciembre del 2025.

Un nuevo siniestro de tránsito se registró en Quito la mañana de este lunes 8 de diciembre del 2025, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar.

El siniestro ocurrió en el sector de El Belén, cerca del ingreso a Cumbayá, en sentido norte sur. El carril derecho y central del sentido norte-sur la vía se encuentra cerrado al tránsito vehicular, por lo que hay fuerte congestión en la zona.

La AMT detalló que el camión perdió pista, se estrelló contra el talud y luego se volcó. La entidad detalló que el conductor dio positivo a la prueba de alcoholemia.

El conductor fue detenido en el lugar y se enfrenta a una sanción de 90 días de prisión. El camión será trasladado a los patios de retención vehicular.

En la zona hay fuerte congestión vehicular, por lo que se recomienda tomar vías alternas como la Ruta Viva y la avenida de Los Conquistadores.