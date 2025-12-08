Aparatoso siniestro de tránsito entre un tráiler y una plataforma en el ingreso a Machachi
El siniestro dejó dos personas heridas que recibieron atención en el sitio por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Mejía.
Un siniestro de tránsito deja dos personas heridas en el ingreso a Machachi
ECU 911
Actualizada:
08 dic 2025 - 14:12
A las 13:11 de este lunes 8, a través del sistema integrado de seguridad ECU 911, se reportó un choque entre una plataforma y un tráiler en el ingreso a Machachi.
El siniestro de tránsito se registró en el cantón Mejía, en Machachi, a la altura de la Panamericana Sur y Guarderas.
La persona que llamó al ECU reportó el choque entre dos vehículos pesados.
Desde el organismo de seguridad junto a la Sala Operativa de Mejía se coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Policía Nacional y Panavial.
En el lugar del siniestro los primeros reportes del personal informó que el siniestro se produjo por el choque entre un tráiler y una plataforma. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Mejía brindaron atención médica a dos personas heridas.
La circulación vehicular sobre la Panamericana Sur se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte - sur.
A través de las cámaras de videovigilancia del ECU 911 se observa una alta carga vehicular en el sector.
Se recomienda a quienes circulan por la zona tomar rutas alternas y conducir con precaución.
