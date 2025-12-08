Aparatoso siniestro de tránsito entre un tráiler y una plataforma en el ingreso a Machachi

Un siniestro de tránsito deja dos personas heridas en el ingreso a Machachi

A las 13:11 de este lunes 8, a través del sistema integrado de seguridad ECU 911, se reportó un choque entre una plataforma y un tráiler en el ingreso a Machachi.

El siniestro de tránsito se registró en el cantón Mejía, en Machachi, a la altura de la Panamericana Sur y Guarderas.

La persona que llamó al ECU reportó el choque entre dos vehículos pesados.

Desde el organismo de seguridad junto a la Sala Operativa de Mejía se coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Policía Nacional y Panavial.

En el lugar del siniestro los primeros reportes del personal informó que el siniestro se produjo por el choque entre un tráiler y una plataforma. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Mejía brindaron atención médica a dos personas heridas.

La circulación vehicular sobre la Panamericana Sur se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte - sur.

A través de las cámaras de videovigilancia del ECU 911 se observa una alta carga vehicular en el sector.

Se recomienda a quienes circulan por la zona tomar rutas alternas y conducir con precaución.