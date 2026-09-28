Carolina Andrade renunció a la Secretaría de Seguridad de Quito

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito, renunció a su cargo

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde mayo de 2023, cuando Pabel Muñoz asumió la Alcaldía de la capital.

Andrade permanecerá al frente de la Secretaría hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026, según Primicias.

La funcionaria presentó su renuncia "irrevocable". Señaló que su salida obedece a razones personales y a su intención de asumir nuevos retos profesionales.

Más de tres años en la Secretaría de Seguridad

Andrade fue una de las funcionarias que más tiempo permaneció en la administración de Pabel Muñoz.

Durante su gestión, el Municipio de Quito suscribió un convenio con el Ministerio del Interior para la readecuación de 108 Unidades de Policía Comunitaria (UPC).

La administración de Andrade también estuvo acompañada de cuestionamientos. En mayo de 2024, cuando el Concejo Metropolitano aprobó la instalación de cámaras de seguridad en los barrios donde viven los concejales.