Difunden video de motociclistas que hacen maniobras dentro de túnel en Quito y colapsan tránsito

Motociclistas cerraron el paso en el túnel de San Juan, en Quito, para realizar maniobras peligrosas.

Varios motociclistas cerraron el túnel de San Juan, en el centro de Quito, para realizar maniobras. El hecho, que ocurrió el fin de semana del 26 y 27 de septiembre de 2026, quedó registrado en un video que circuló en redes.

En las imágenes se observa a varios motociclistas formar un círculo en el interior del túnel, mientras otros realizan maniobras peligrosas en la mitad de la vía.

Según las denuncias ciudadanas, este acto generó alto tráfico vehicular, aseguraron que, aunque los carros pitaban, los motociclistas no permitían el paso.

Tras difundirse este hecho, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aseguró a Teleamazonas.com, que mantiene controles permanentes para prevenir conductas que pongan en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos.

La entidad detalló que, en lo que va de 2026, se han ejecutado 911 operativos de control a motociclistas, en los que se han emitido 12 663 boletas de citación.

"Las infracciones de tránsito deben ser verificadas en flagrancia para que proceda la respectiva sanción", aclaró la AMT.

Sin embargo, resaltó que ante las denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, se reforzará los controles en los sectores identificados.

La AMT informó también que, en el primer semestre de 2026 se registraron 753 siniestros de tránsito con motocicletas, que dejaron 794 personas lesionadas y 80 fallecidas.