Choque en Quito: Conductora da positivo a prueba de alcotest

Dos vehículos chocaron en la avenida 10 de Agosto y Colón.

Dos vehículos chocaron aparatosamente en la avenida 10 de Agosto y Colón, en el centro - norte de Quito, la madrugada de este viernes 22 de mayo de 2026.

Una de las conductoras dio positivo a la prueba de alcotest con 1.50 g/l.

El choque ocurrió alrededor de las 03:00 y ocasionó el cierre total de la vía en sentido norte - sur. Alrededor de las 05:00 la vía fue habilitada, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Tres personas resultaron heridas por el choque y necesitaron ayuda de maquinaria y personal de los bomberos para salir de los vehículos.

Además, el choque ocasionó daños en un semáforo contra el que impactó uno de los vehículos.