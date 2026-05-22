Adolescente recibió descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello y murió

Jóven recibió descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello en su casa

En Bahía Brasil, una jóven falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello.

La adolescente tenía 16 años y fue identificada como Maria Catarina Souza Carvalho.

De acuerdo la información, Souza se encontraba en su casa acompañada de su madre cuando sucedió la tragedia.

La menor falleció al instante

La madre de la menor habría escuchado los "gritos desesperados" mientras se encontraba en otra habitación de la casa.

Cuando corrió hacia su hija, la encontró en el piso con la plancha de cabello en mano y aún reibiendo la descarga eléctrica.

Tras el hecho, personal de salud acudió al lugar, pero ya encontró a la jóven sin signos vitales.