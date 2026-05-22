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Internacional

Adolescente recibió descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello y murió

Una menor de 16 años falleció al instante tras recibir la descarga eléctrica. 

Jóven recibió descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello en su casa

Pixabay

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

22 may 2026 - 07:15

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En Bahía Brasil, una jóven falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello. 

La adolescente tenía 16 años y fue identificada como Maria Catarina Souza Carvalho. 

De acuerdo la información, Souza se encontraba en su casa acompañada de su madre cuando sucedió la tragedia. 

La menor falleció al instante 

La madre de la menor habría escuchado los "gritos desesperados" mientras se encontraba en otra habitación de la casa. 

Cuando corrió hacia su hija, la encontró en el piso con la plancha de cabello en mano y aún reibiendo la descarga eléctrica. 

Tras el hecho, personal de salud acudió al lugar, pero ya encontró a la jóven sin signos vitales. 

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