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Hombre irrumpe en una morgue y mantiene intimidad con cuatro cadáveres

El ciudadano enfrenta varios cargos por mantener relaciones sexuales con cadáveres en Estados Unidos. 

Hombre irrumpe en morgue y mantiene relaciones íntimas con varios cadáveres

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Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

22 may 2026 - 06:43

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Cámaras de seguridad captaron a un hombre de 31 años ingresando de forma ilegal a una morgue en Estados Unidos (EE.UU.).

El hecho sucedió en Arizona. De acuerdo con la información oficial, el ciudadano habría mantenido relaciones íntimas con varios cadáveres que reposaban en el lugar. 

El ciudadano enfrenta varios cargos 

Tras las investigaciones, el sospechoso enfrenta cargos graves, como contacto sexual con cadáveres, robo y otros daños.

De acuerdo con la información, el hombre habría tenido relaciones sexuales con cuatro cadáveres y habría roto los sellos de más de una decena de bolsas mortuorias.

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