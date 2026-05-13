Caos vehicular tras choque de auto contra consultorio dental en la av. Eloy Alfaro de Quito

Un vehículo chocó contr un consultorio dental en el norte de Quito.

Un vehículo chocó contra un consultorio dental en el norte de Quito, en el sector de El Batán Alto, la mañana de este miércoles 13 de mayo de 2026.

El siniestro se registró a las 09:58 en la calle Eloy Alfaro y Luis Armendariz. Un vehículo tipo SUV terminó dentro de un consultorio ubicado en el primer piso.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó el cierre vial en el carril derecho sobre la avenida Eloy Alfaro y Luis Almendariz, en sentido norte - sur.

Según las autoridades, el vehículo habría perdido los frenos y terminó dentro del inmueble.

La conductora es una mujer de la tercera edad y fue hallada en el lugar. La AMT indicó que dio negativo a la prueba de alcotest.

La conductora, de 63 años, resultó herida y será trasladada a una casa de salud para su atención especializada.

Una trabajadora de la clínica dental, de 31 años, también resultó herida en el rostro y piernas, por lo que será trasladada a un hospital.