Bomberos rescataron a un perro que cayó a una quebrada de 60 metros en Quito

Un perro cayó por una quebrada cerca de 30 metros en el sector de San Roque.

Un perro fue rescatado luego de caer a una quebrada de aproximadamente 60 metros de profundidad en el sector de San Roque, en el centro de Quito.

La emergencia fue reportada cerca de las 15:30 de este martes 12 de mayo de 2026, lo que movilizó a equipos de rescate especializados.

Rescate requirió sistema de cuerdas

El personal de emergencia localizó al animal en el fondo de la quebrada y desplegó un sistema de cuerdas para descender de forma segura debido a la complejidad del terreno.

Tras asegurar al perro, los rescatistas lograron evacuarlo y ponerlo nuevamente a salvo junto a su familia.

Operación fue compleja

Según los rescatistas, el operativo presentó un alto nivel de dificultad por la profundidad de la quebrada y las condiciones del sitio.

El rescate se concretó gracias al trabajo coordinado del equipo de emergencia.