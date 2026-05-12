Bomberos rescataron a un perro que cayó a una quebrada de 60 metros en Quito
Un perro fue rescatado tras caer a una quebrada de 60 metros en el sector San Roque, en Quito. El operativo requirió sistemas de cuerdas.
Un perro cayó por una quebrada cerca de 30 metros en el sector de San Roque.
CBQ.
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Actualizado:
12 may 2026 - 22:56
Un perro fue rescatado luego de caer a una quebrada de aproximadamente 60 metros de profundidad en el sector de San Roque, en el centro de Quito.
La emergencia fue reportada cerca de las 15:30 de este martes 12 de mayo de 2026, lo que movilizó a equipos de rescate especializados.
Rescate requirió sistema de cuerdas
El personal de emergencia localizó al animal en el fondo de la quebrada y desplegó un sistema de cuerdas para descender de forma segura debido a la complejidad del terreno.
Tras asegurar al perro, los rescatistas lograron evacuarlo y ponerlo nuevamente a salvo junto a su familia.
Operación fue compleja
Según los rescatistas, el operativo presentó un alto nivel de dificultad por la profundidad de la quebrada y las condiciones del sitio.
El rescate se concretó gracias al trabajo coordinado del equipo de emergencia.
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