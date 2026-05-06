Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Conductor que maneja con bebé en piernas genera indignación

El hecho fue difundido mediante un video en redes sociales 

Momento en el que conductor de bus circula con un bebé en sus piernas

Captura de pantalla 

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

06 may 2026 - 11:42

Unirse a Whatsapp

Un conductor que circulaba con un bebé sentado en sus piertas mientas conducía generó indiganación. 

El hecho fue captado por ciudadanos que circulaban cerca del bus. El hecho fue difundido a través de un video, en redes sociales. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se pronunció oficialmente sobre el caso.

Indicó que se inició el proceso correspondiente para localizar e identificar al conductor involucrado en el hecho. 

Tachó además, la conducta del transportista como "totalmente irresponsable". 

Te puede interesar