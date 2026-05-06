Conductor que maneja con bebé en piernas genera indignación
El hecho fue difundido mediante un video en redes sociales
Momento en el que conductor de bus circula con un bebé en sus piernas
Captura de pantalla
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Fecha de publicación
06 may 2026 - 11:42
Un conductor que circulaba con un bebé sentado en sus piertas mientas conducía generó indiganación.
El hecho fue captado por ciudadanos que circulaban cerca del bus. El hecho fue difundido a través de un video, en redes sociales.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se pronunció oficialmente sobre el caso.
Indicó que se inició el proceso correspondiente para localizar e identificar al conductor involucrado en el hecho.
Tachó además, la conducta del transportista como "totalmente irresponsable".
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