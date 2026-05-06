Conductor que maneja con bebé en piernas genera indignación

Momento en el que conductor de bus circula con un bebé en sus piernas

Un conductor que circulaba con un bebé sentado en sus piertas mientas conducía generó indiganación.

El hecho fue captado por ciudadanos que circulaban cerca del bus. El hecho fue difundido a través de un video, en redes sociales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se pronunció oficialmente sobre el caso.

Indicó que se inició el proceso correspondiente para localizar e identificar al conductor involucrado en el hecho.

Tachó además, la conducta del transportista como "totalmente irresponsable".