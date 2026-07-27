Quito: Cierre en la avenida 6 de Diciembre y Patria por choque

Un vehículo tipo SUV y una motocicleta chocaron en la avenida 6 de Diciembre y Patria.

Un vehículo tipo SUV y una motocicleta chocaron en la avenida 6 de Diciembre y Patria, la mañana de este lunes 27 de julio de 2026.

Muy cerca del paso peatonal quedó la motocicleta volcada. Las autoridades acordonaron la escena.

Según el reporte del Sistema Integrado de Seguridad ECU911, una persona resultó herida por el impacto.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró el carril derecho en sentido sur-norte.

Una grúa acudió al sitio para levantar los vehículos y habilitar el paso.

El tránsito fue restringido sobre la avenida 6 de Diciembre hacia el norte, y en la intersección hacia la Patria.