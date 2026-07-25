Quito: 70 días de cierres viales en la avenida 12 de Octubre

La avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito, tendrá cierres viales desde el lunes 27 de julio.

La rehabilitación de la avenida 12 de Octubre, en el centro-norte de Quito, comenzará el lunes 27 de julio de 2026.

La intervención se ejecutará en el tramo comprendido entre la avenida Cristóbal Colón y la calle Tarqui, y se extenderá durante 70 días.

Según informó el Municipio de Quito, la obra forma parte del plan de mejoramiento vial de La Floresta y contempla la renovación de 1 774 metros de esta avenida.

Los trabajos se desarrollarán de manera permanente durante toda la semana, mientras siguen las vacaciones escolares.

La rehabilitación incluirá el fresado de la carpeta asfáltica, excavación, conformación y compactación de la superficie, colocación de material granular e imprimación.

Cronograma de cierres viales por tramos en la 12 de Octubre

Las labores se realizarán con cierres totales por tramos y por calzadas. En sentido norte-sur, el cronograma será el siguiente:

Del 27 de julio al 10 de agosto, entre la avenida Cristóbal Colón y la calle Madrid.

Del 23 de agosto al 4 de septiembre, entre Madrid y la avenida Patria.

Del 19 al 25 de septiembre, entre la avenida Patria y Tarqui.

En sentido sur-norte, las restricciones serán:

Del 11 al 22 de agosto, entre Madrid y la avenida Cristóbal Colón.

Del 5 al 18 de septiembre, entre la avenida Patria y Madrid.

Del 26 de septiembre al 2 de octubre, entre Tarqui y la avenida Patria.

Rutas alternas

Para disminuir las afectaciones al tránsito, las autoridades recomiendan utilizar vías alternas como:

Avenida Patria

Tarqui

6 de Diciembre

La Coruña

Cristóbal Colón

Madrid

Alfredo Mena Caamaño

José Tamayo

Ladrón de Guevara

En cuanto al transporte público, los buses circularán por las calles Toledo, Coruña y Ladrón de Guevara.