Cierre en la avenida Simón Bolívar por siniestro de un camión este 20 de diciembre

Un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar y causó caos vehicular la tarde de este sábado 20 de diciembre del 2025. La emergencia se reportó en el sector de Guápulo.

El automotor pesado se accidentó en sentido sur - norte alrededor de las 12:48 de este sábado. Agentes de tránsito se movilizaron al lugar y cerraron tres carriles de la avenida mientras se atendía a las personas afectadas y retiraba el camión.

El siniestro de tránsito provocó que decenas de vehículos no cirularan por la zona, generando un trancón. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomienda tomar las siguientes rutas alternas: Ruta Viva, E35 y Autopista General Rumiñahui.

En imágenes difundidas por la AMT se observa al vehículo volcado a un costado del puente en la Simón Bolívar y a su alrededor botellas de agua esparcidas por la avenida.

A las 15:26, la circulación vehicular por tres carriles se empezó a normalizar. La restricción se mantuvo en el carril derecho mientras se levantaba el producto.