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Seguridad

Cae familia de alias 'Odín': cuatro detenidos por lavado de activos en Guayas y Santa Elena

Tres mujeres y un hombre fueron detenidos por el presunto delito de lavado de activos, relacionado con alias 'Odín'.

Cuatro familiares de alias 'Odín' fueron detenidos por presunto lavado de activos.

Fiscalía

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

14 may 2026 - 10:41

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Cuatro familiares de alias 'Odín' fueron detenidos en operativos de la Policía Nacional y Fiscalía, la madrugada de este jueves 14 de mayo de 2026.

Las autoridades realizaron allanamientos en 11 inmuebles y detuvieron a un hombre y tres mujeres.

Según la Fiscalía, los familiares de alias 'Odín' conforman un "brazo logístico y dinamizador de la economía crimal" de una supuesta organización de narcotráfico.

Los allanamientos se realizaron en Guayaquil, Playas y Salinas por personal de la Fiscalía y Policía Nacional.

En las intervenciones, las autoridades hallaron dinero en efectivo, documentos, celulares y una computadora.

La Fiscalía adelantó que solicitará medidas cautelares para la recuperación de activos.

¿Quién es alias 'Odín'?

Alias 'Odín' ha sido señalado como socio del serbio Jezdimir Srdan y es investigado por delincuencia organizada con tráfico de drogas.

Sobre alias 'Odín' pesa una sentencia de 10 años por lavado de activos. Fue detenido en septiembre de 2025 en Guayaquil y salió dos meses después a través de una acción de habeas corpus.

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