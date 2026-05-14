Cae familia de alias 'Odín': cuatro detenidos por lavado de activos en Guayas y Santa Elena
Tres mujeres y un hombre fueron detenidos por el presunto delito de lavado de activos, relacionado con alias 'Odín'.
Cuatro familiares de alias 'Odín' fueron detenidos por presunto lavado de activos.
Fiscalía
Compartir
Actualizado:
14 may 2026 - 10:41
Cuatro familiares de alias 'Odín' fueron detenidos en operativos de la Policía Nacional y Fiscalía, la madrugada de este jueves 14 de mayo de 2026.
Las autoridades realizaron allanamientos en 11 inmuebles y detuvieron a un hombre y tres mujeres.
Según la Fiscalía, los familiares de alias 'Odín' conforman un "brazo logístico y dinamizador de la economía crimal" de una supuesta organización de narcotráfico.
Los allanamientos se realizaron en Guayaquil, Playas y Salinas por personal de la Fiscalía y Policía Nacional.
En las intervenciones, las autoridades hallaron dinero en efectivo, documentos, celulares y una computadora.
La Fiscalía adelantó que solicitará medidas cautelares para la recuperación de activos.
¿Quién es alias 'Odín'?
Alias 'Odín' ha sido señalado como socio del serbio Jezdimir Srdan y es investigado por delincuencia organizada con tráfico de drogas.
Sobre alias 'Odín' pesa una sentencia de 10 años por lavado de activos. Fue detenido en septiembre de 2025 en Guayaquil y salió dos meses después a través de una acción de habeas corpus.
Compartir