Cae familia de alias 'Odín': cuatro detenidos por lavado de activos en Guayas y Santa Elena

Cuatro familiares de alias 'Odín' fueron detenidos por presunto lavado de activos.

Cuatro familiares de alias 'Odín' fueron detenidos en operativos de la Policía Nacional y Fiscalía, la madrugada de este jueves 14 de mayo de 2026.

Las autoridades realizaron allanamientos en 11 inmuebles y detuvieron a un hombre y tres mujeres.

Según la Fiscalía, los familiares de alias 'Odín' conforman un "brazo logístico y dinamizador de la economía crimal" de una supuesta organización de narcotráfico.

Los allanamientos se realizaron en Guayaquil, Playas y Salinas por personal de la Fiscalía y Policía Nacional.

En las intervenciones, las autoridades hallaron dinero en efectivo, documentos, celulares y una computadora.

La Fiscalía adelantó que solicitará medidas cautelares para la recuperación de activos.

¿Quién es alias 'Odín'?

Alias 'Odín' ha sido señalado como socio del serbio Jezdimir Srdan y es investigado por delincuencia organizada con tráfico de drogas.

Sobre alias 'Odín' pesa una sentencia de 10 años por lavado de activos. Fue detenido en septiembre de 2025 en Guayaquil y salió dos meses después a través de una acción de habeas corpus.