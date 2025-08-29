Pichincha: Cierre de la vía E35 en el tramo Colibrí - Tambillo este sábado 30 de agosto del 2025

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que este sábado 30 de agosto del 2025 habrá un cierre vial para el retiro del puente Bailey instalado en la vía E35 en el tramo Colibrí - Tambillo, en Pichincha. El cierre será de 06:00 a 18:00.

La restricción vehicular será para el retiro del puente. Esta estructura fue colocada como parte del reforzamiento estructural del puente principal. El MIT informó que la circulación vehicular se habilitará pasadas las 18:00.

Para garantizar la seguridad en la ejecución de los trabajos se contará con apoyo de la Policía Nacional en el cierre vial. Se recomienda circular con precaución en este tramo de la vía.

"Recomendamos a la ciudadanía conducir con precaución y mantenerse informada por los canales oficiales de la institución", se puede leer en el comunicado.