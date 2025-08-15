Deslizamiento de tierra provoca cierre en la vía Baños - Puyo este viernes 15 de agosto

La lluvia ocasionó deslizamientos en distintos puntos de la vía E35 en el tramo Baños Puyo.

Las lluvias y el mal clima provocaron nuevos deslizamientos de tierra en la vía E30, en el tramo que conecta Baños con Puyo, la mañana de este viernes 15 de agosto del 2025, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

La vía se encuentra cerrada en distintos puntos, y los vehículos que circulaban por la zona están detenidos mientras maquinaria pesada ya trabaja en la limpieza de los escombros, según detalló la entidad.

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el deslizamiento ocurrió en el sector de El Agoyán. La cartera de estado recomendó a la ciudadanía que evite circular por esta vía.

Inmediatamente se dieron los deslizamientos, se gestionó la movilización de maquinaria para la limpieza y habilitación de la vía, indicó el ECU en su cuenta de la red social X. No se reportan víctimas ni daños materiales por los deslizamientos.

En la misma vía, hay un socavamiento en el talud inferior que afecta a la calzada en el sector Cuarto de Máquinas Agoyán, en el kilómetro 43.

En esa zona únicamente se encuentra habilitado un carril, por lo que solicitan a los conductores circular con precaución. Asimismo se registra la pérdida de una parte de la mesa de la vía en el sector San Jorge, en el kilómetro 48.