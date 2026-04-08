Cierre en la vía Quito-Papallacta este miércoles 8 de abril por protesta ciudadana

Moradores del sector de Palugo, en el nororiente de la capital, cerraron el tránsito vehicular en la vía Quito-Papallacta la mañana de este miércoles 8 de abril del 2026.

Llantas y palos obstaculizan la vía desde aproximadamente las 04:00 de este miércoles. Moradores de Palugo solicitan a Panavial la instalación de un puente peatonal. En este punto más de 10 personas han perdido la vida

Decenas de vehículos que ingresan a la capital desde el norte y la Amazonía quedaron varados en el sector. Pasadas las 08:00 los moradores llegaron a un acuerdo para habilitar un carril de la vía.

Piden diálogo con las autoridades

La protesta surgió debido a que el pasado lunes 6 de abril, una mujer de70 años fue atropellada por un tráiler y falleció al instante. Los habitantes señalan que hace falta un puente para precautelar la seguridad de los peatones.

Una de las moradoras, que prefirió mantener la reserva del nombre, indicó que por la vía cruzan a diario niños y personas adultas mayores que se encuentran en riesgo por falta de respuesta de las autoridades.