Cierre total del túnel Oswaldo Guayasamín por trabajos de mantenimiento

El túnel Oswaldo Guayasamín será cerrado desde la noche de este lunes 6 de abril de 2026 por trabajos de mantenimiento, según informó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

El cierre será total, en ambos sentidos entre Quito y Cumbayá y visceversa. Se prevé que el paso se habilite alrededor de las 03:00 del martes.

La Epmmop anunció que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y monitoreo en el túnel, aunque no especificó cuáles serán exactamente.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas como la avenida De los Granados, por el redondel de El Ciclista o la Autopista General Rumiñahui.

Desde el 23 de febrero de 2026 las autoridades capitalinas iniciaron una intervención vial en la avenida Oswaldo Guayasamín. Esta se programó en dos etapas, del 23 de febrero al 14 de marzo y del 15 de marzo al 4 de abril.