¡Tragedia en Chimborazo! Un bus cayó a un abismo en Colta; hay muertos y heridos

Un trágico siniestro vial se registró en Colta, Chimborazo, el domingo 5 de abril de 2026.

Un bus interprovincial de pasajeros se precipitó a un abismo en el sector El Tablón, en el cantón Colta, en Chimborazo, la noche del domingo 5 de abril de 2026, en el cierre del feriado de Semana Santa

Este siniestro de tránsito provocó la muerte de dos personas y al menos otras 18 resultaron heridas. Esta emergencia vial fue confirmada por el ECU 911.

La emergencia fue reportada a las 18:22, a través de ese servicio de emergencia. Al lugar fueron desplegadas ambulancias del Ministerio de Salud Pública, patrulleros de la Policía Nacional del Ecuador y equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos.

Según los reportes preliminares, el vehículo de transporte interprovincial perdió pista y cayó por un barranco, lo que activó un amplio operativo de rescate. Los organismos de socorro asistieron a las víctimas y evacuar a los heridos.

Las 18 personas afectadas recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladadas a distintas casas de salud para su evaluación médica. Además, se confirmó el fallecimiento de dos personas.

"Tras las labores de atención y rescate ejecutadas por los organismos de primera respuesta, se confirmó que un bus interprovincial se habría precipitado a un abismo", indicó el ECU 911. Las causas del siniestro aún se investigan.

Este no fue el único siniestro registrado al final del feriado. Un bus y un automóvil chocaron la noche del domingo en el cantón Quinindé, en Esmeraldas. Una persona murió y 12 resultaron heridas.