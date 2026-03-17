Habilitan vía al Aeropuerto de Quito tras siniestro que causó la muerte de una persona

Un siniestro de tránsito se registró en la Ruta Viva y kilómetro 8, en el sector del Escalón de Tumbaco, este martes 17 de marzo de 2026. Dos vehículos livianos están involucrados en esta emergencia vial, que complicó la movilidad en el oriente de Quito.

A causa del choque, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se registra un cierre total de la vía que conduce al Aeropuerto Mariscal Sucre.

A las 11:32, la AMT confirmó la habilitación total de la vía, luego de haber retirado los vehículos y haber auxiliado a los afectados. Esa entidad municipal también confirmó la muerte de una persona por este siniestro.

Este choque en la Ruta Viva ocurrió cerca de las 08:50. Hubo dos heridos y se cerraron los seis carriles de circulación para que el Cuerpo de Bomberos Quito pueda realizar las maniobras de extracción de una persona atrapada en uno de los vehículos.

Según los reportes preliminares, se trató de un choque lateral angular entre dos vehículos particulares. Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron heridas. No se reportan fallecidos.

Debido a la magnitud del incidente, las autoridades dispusieron el cierre total de los seis carriles, sentido Quito - Valle, desvío vía lateral km 8 y en la av. Intervalles, sentido Valle - Quito.

Rutas alternas

Como rutas alternas, la AMT recomienda a los conductores utilizar la avenida Oswaldo Guayasamín, el paso lateral de la Ruta Viva y la avenida Intervalles, además de vías internas como el Escalón de Tumbaco.

Según Los Bomberos Quito, la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Quito - Puembo