Trágico siniestro múltiple deja cuatro fallecidos en la autopista Palín-Escuintla en Guatemala

Una colisión múltiple en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla dejó cuatro personas fallecidas y provocó el cierre total de uno de los principales corredores logísticos de Guatemala.

El accidente se registró la mañana del sábado 14 de marzo e involucró a cinco vehículos, entre ellos dos tráileres de gran tamaño, dos camiones de carga y un picop, según datos proporcionados por las autoridades y citados por los medios locales.

Un video viral registrado por una de las víctimas mostró cómo una volqueta a exceso de velocidad cruzó el parterre central e invadió los carriles contrarios, embistiendo otros vehículos y desatando la tragedia.

La magnitud del impacto desencadenó una serie de choques que afectaron a todos los automovilistas presentes en la zona, incluido un motociclista que fue arrastrado y cubierto por la extensa nube de tierra.