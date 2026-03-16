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Internacional

Trágico siniestro múltiple deja cuatro fallecidos en la autopista Palín-Escuintla en Guatemala

Un video viral registrado por una de las víctimas mostró cómo una volqueta a exceso de velocidad invadió el carril contrario.

Fatal siniestro de tránsito en autopista de Guatemala

captura video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

16 mar 2026 - 20:59

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Una colisión múltiple en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla dejó cuatro personas fallecidas y provocó el cierre total de uno de los principales corredores logísticos de Guatemala.

El accidente se registró la mañana del sábado 14 de marzo e involucró a cinco vehículos, entre ellos dos tráileres de gran tamaño, dos camiones de carga y un picop, según datos proporcionados por las autoridades y citados por los medios locales.

Un video viral registrado por una de las víctimas mostró cómo una volqueta a exceso de velocidad cruzó el parterre central e invadió los carriles contrarios, embistiendo otros vehículos y desatando la tragedia.

La magnitud del impacto desencadenó una serie de choques que afectaron a todos los automovilistas presentes en la zona, incluido un motociclista que fue arrastrado y cubierto por la extensa nube de tierra.

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