Aparatoso choque termina con un auto volcado en la avenida Naciones Unidas, norte de Quito

Dos vehículos chocaron en la avenida Naciones Unidas la mañana de este martes 17 de marzo de 2026. Uno de estos terminó volcado sobre la vía.

El siniestro ocurrió alrededor de las 08:42 y fue reportado al Sistema Integrado de Seguridad ECU911. Equipos de emergencias acudieron a atender a las personas afectadas.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la avenida Iñaquito, desde la avenida Naciones Unidas, en sentido sur - norte.

Las autoridades no han dado información sobre personas heridas en el siniestro y la vía se encuentra habilitada. Aunque se registra congestión vehicular en la zona.

Un taxi y un auto de color azul chocaron en la zona. El taxi quedó a un lado de la vía con daños a un costado de la carrocería.

Mientras que el auto azul con franjas de color naranja terminó completamente volcado en la avenida Naciones Unidas, ante la mirada curiosa de decenas de personas que transitan por ahí.

Paralelamente, dos vehículos chocaron en la Ruta Viva, lo que ocasionó el cierre total del paso hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre.