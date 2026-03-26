Cierre vial en la av. Simón Bolívar por volcamiento de una camioneta
Un siniestro de tránsito se registró en la av. Simón Bolívar e Interoceánica, en el sector de Santa Rosa, la mañana de este jueves.
Una camioneta se volcó en el sector de Santa Rosa, en la av. Simón Bolívar e Interoceánica.
AMT.
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Actualizada:
26 mar 2026 - 07:18
Un siniestro de tránsito congestiona la movilidad en Quito la mañana de este jueves 26 de marzo del 2026. Una camioneta se volcó en la av. Simón Bolívar e Interoceánica, en el sector de Santa Rosa.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se encuentra cerrado el carril izquierdo en sentido norte-sur.
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