Congestión en la Autopista General Rumiñahui por choque con caballo, en Quito

Un choque en la Autopista General Rumiñahui generó congestión en la Autopista General Rumiñahui.

Un vehículo y un caballo chocaron en la Autopista General Rumiñahui la mañana de este jueves 26 de marzo de 2026. Esto generó una fuerte congestión vehicular.

Un automóvil de color rojo chocó con un caballo que se atravesó en la vía. El vehículo terminó volcado sobre el carril derecho en sentido Quito - Valle.

Sobre la vía el animal quedó tendido luego del impacto. De manera preliminar se conoce que murió en la calzada.

El choque se registró en la Autopista General Rumiñahui, en sentido Quito - valle de Los Chillos, a la altura del puente 7. Una ambulancia acudió al sitio, pero se desconoce cuántas personas resultaron afectadas.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al lugar para cerrar la vía. Y recomienda circular con precaución porque la calzada permanece mojada.