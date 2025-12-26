Cierre vial en Zámbiza por aparatoso siniestro de tránsito este viernes 26 de diciembre

Un camión se volcó en mitad de la vía en la av. Las Palmeras, cerca al redondel de Zámbiza.

Al menos tres vehículos están involucrados en un siniestro de tránsito que ocurrió la mañana de este viernes 26 de diciembre del 2025 en la av. Las Palmeras, metros antes del redondel de Zámbiza, en el norte de Quito. La vía se encuentra cerrada en sentido oriente-occidente.

Un camión se volcó en mitad de la vía a las 05:30. Una de las personas afectadas, que conducía un vehículo liviano, indicó que al ver el camión virado frenó y fue golpeada por un bus escolar, que abandonó la escena.

Luego, dice la afectada, un tráiler que bajaba hacia la av. Simón Bolívar, impactó el vehículo liviano por la parte de atrás, dejándolo completamente destrozado. Se conoce que hay personas heridas.

El tránsito vehicular en la zona está restringido, ya que el camión continúa volcado en mitad de la vía. Sobre la calzada hay fluidos que deben ser limpiados por personal del Cuerpo de Bomberos.

Según testigos, el primer camión volcado no pudo controlar la velocidad ya que la calle se encuentra resbalosa. En el lugar se encuentra personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas, como el redondel de la Av. Granados para tomar la av. Simón Bolívar.

(Noticia en desarrollo…)