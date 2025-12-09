Estas son las sanciones que se aplican por conducir en estado de embriaguez en Ecuador

Solo en Quito más de 40 conductores fueron detenidos durante los primeros días de diciembre del 2025 por conducir en estado de embriaguez. El último caso ocurrió el lunes 8 de diciembre en la avenida Simón Bolívar, cuando un conductor que dio positiva a la prueba de alcohotest se impactó contra un talud y el camión se volcó en dos carriles de la vía.

Otro caso ocurrió la noche del domingo 7 de diciembre, cuando el chofer de un bus de transporte interprovincial quería recorrer el tramo Quito-Loja con más de 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el límite para el transporte público es de 0,1 gramo.

En Ecuador conducir en estado de embriaguez se sanciona con una multa económica, prisión y la retención del vehículo por 24 horas, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

De acuerdo con la normativa, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general (470 dólares), pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados (940 dólares), 10 puntos menos en su licencia de conducir y 15 días de cárcel.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos unificados (1 410 dólares), la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad.

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga el nivel máximo de alcohol es de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir y 90 días de cárcel.

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas.