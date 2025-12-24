Vehículos pesados que circulen por la Simón Bolívar y Ruta Viva deben tener salvoconducto desde el 1 de enero

Los vehículos pesados tendrán restricción de movilidad de 06:00 a 10:00 en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva desde el 1 de enero.

A partir del jueves 1 de enero del 2026 los vehículos pesados requerirán un salvoconducto para circular por las avenidas, Simón Bolívar y Ruta Viva entre las 06:00 y las 10:00, informó el Municipio de Quito este miércoles 24 de diciembre del 2025.

La medida es parte de las acciones que implementa el cabildo para reducir los índices de siniestros de tránsito a escala nacional, indicó el secretario de Movilidad, Álex Pérez. Además, se indicó que previo a la decisión hubo mesas de diálogo con el gremio del transporte pesado.

“Se han realizado varias socializaciones con el transporte pesado para despejar dudas, preguntas y escuchar sus requerimientos, con el fin de capacitarlos para obtener el salvoconducto necesario para circular por la Simón Bolívar y la Ruta Viva en el horario de restricción”, indicó el cabildo en un comunicado.

¿Cómo obtener el salvoconducto?

El Municipio de Quito indicó que el trámite se debe realizar por cada vehículo, desde el 26 de diciembre, en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) www.amt.gob.ec

La AMT será la entidad que emita los salvoconductos y a la vez quienes apliquen y sancionen según la norma establecida para la no circulación de vehículos pesados desde el 01 de enero de 2026 de 06h00 a 10h00.

¿Qué requisitos debe cumplir?

La AMT indicó que se debe cumplir cuatro requisitos para obtener un salvoconducto, en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT):