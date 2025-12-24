Vehículos pesados que circulen por la Simón Bolívar y Ruta Viva deben tener salvoconducto desde el 1 de enero
La medida busca reducir los siniestros de tránsito en la capital. Según el Municipio, se realizó una socialización previa con los transportistas.
Los vehículos pesados tendrán restricción de movilidad de 06:00 a 10:00 en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva desde el 1 de enero.
24 dic 2025 - 11:28
A partir del jueves 1 de enero del 2026 los vehículos pesados requerirán un salvoconducto para circular por las avenidas, Simón Bolívar y Ruta Viva entre las 06:00 y las 10:00, informó el Municipio de Quito este miércoles 24 de diciembre del 2025.
La medida es parte de las acciones que implementa el cabildo para reducir los índices de siniestros de tránsito a escala nacional, indicó el secretario de Movilidad, Álex Pérez. Además, se indicó que previo a la decisión hubo mesas de diálogo con el gremio del transporte pesado.
“Se han realizado varias socializaciones con el transporte pesado para despejar dudas, preguntas y escuchar sus requerimientos, con el fin de capacitarlos para obtener el salvoconducto necesario para circular por la Simón Bolívar y la Ruta Viva en el horario de restricción”, indicó el cabildo en un comunicado.
¿Cómo obtener el salvoconducto?
El Municipio de Quito indicó que el trámite se debe realizar por cada vehículo, desde el 26 de diciembre, en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) www.amt.gob.ec
La AMT será la entidad que emita los salvoconductos y a la vez quienes apliquen y sancionen según la norma establecida para la no circulación de vehículos pesados desde el 01 de enero de 2026 de 06h00 a 10h00.
¿Qué requisitos debe cumplir?
La AMT indicó que se debe cumplir cuatro requisitos para obtener un salvoconducto, en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT):
Título habilitante
- Aplica tanto para un servicio de operación de carga pesada o un título habilitante de cuenta propia, para saber que son operadoras formales
Planes de capacitación a los conductores
- Los siniestros de tránsito pueden darse por fallas humanas y un plan de capacitación no elimina la posibilidad de que existan siniestros, pero sí reduce esa probabilidad.
Tecnología/sistema de monitoreo GPS
- El objetivo es tener una responsabilidad sobre la circulación de sus vehículos y la velocidad de circulación de los mismos, sabiendo que una de las principales agravantes y causas de siniestros de tránsito en estas dos vías, Simón Bolívar y Ruta Viva, es el exceso de velocidad
Revisión Técnica Vehicular
- Los vehículos pesados deben pasar la Revisión Técnica Vehicular, de aquellos centros que estén certificados por la Agencia Nacional de Tránsito, ya que es la Agencia de Regulación y Control Nacional de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
