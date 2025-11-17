Se mantienen los cierres viales en los alrededores del CNE tras la consulta popular y referéndum
Los cierres se mantendrán hasta las 12:00 de este lunes 17 de noviembre del 2025.
Cierres viales en los alrededores del CNE tras consulta popular y referéndum
AMT
Los cierres viales persisten este lunes 17 de noviembre en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito tras los comicios de este domingo 16.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que las vías que se mantienen cerradas son:
- Av. 6 de Diciembre (desde la av. Oswaldo Guayasamín hasta la av. Eloy Alfaro)
- Bossano
- José Bosmediano
- G. Roca
Según la AMT el cierre se mantendrá hasta las 12:00 de este lunes.
Las rutas alternas para quienes circulan por el sector son:
- Av. 10 de Agosto
- Av. Amazonas
- Av. De Los Shyris
- Av. De La República
- Av. Simón Bolívar
