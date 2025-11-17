Se mantienen los cierres viales en los alrededores del CNE tras la consulta popular y referéndum

Cierres viales en los alrededores del CNE tras consulta popular y referéndum

Los cierres viales persisten este lunes 17 de noviembre en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito tras los comicios de este domingo 16.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que las vías que se mantienen cerradas son:

Av. 6 de Diciembre (desde la av. Oswaldo Guayasamín hasta la av. Eloy Alfaro)

(desde la av. Oswaldo Guayasamín hasta la av. Eloy Alfaro) Bossano

José Bosmediano

G. Roca

Según la AMT el cierre se mantendrá hasta las 12:00 de este lunes.

Las rutas alternas para quienes circulan por el sector son: