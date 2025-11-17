Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Se mantienen los cierres viales en los alrededores del CNE tras la consulta popular y referéndum

Los cierres se mantendrán hasta las 12:00 de este lunes 17 de noviembre del 2025.

Cierres viales en los alrededores del CNE tras consulta popular y referéndum

AMT

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

17 nov 2025 - 06:59

Los cierres viales persisten este lunes 17 de noviembre en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito tras los comicios de este domingo 16.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que las vías que se mantienen cerradas son: 

  • Av. 6 de Diciembre (desde la av. Oswaldo Guayasamín hasta la av. Eloy Alfaro)
  • Bossano
  • José Bosmediano
  • G. Roca

Según la AMT el cierre se mantendrá hasta las 12:00 de este lunes.

Las rutas alternas para quienes circulan por el sector son:

  • Av. 10 de Agosto
  • Av. Amazonas
  • Av. De Los Shyris
  • Av. De La República
  • Av. Simón Bolívar

