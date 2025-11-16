Más de 1 000 conductores fueron multados, en dos días, por cometer infracciones en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó operativos de control vehicular en diferentes vías del Quito.

Durante los operativos de control ejecutados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el 13 y 14 de noviembre del 2025, los agentes detectaron a 1 066 infractores en Quito.

Los agentes de tránsito se desplazaron a distintas vías del país, en especial a la avenida Simón Bolivar y la Ruta Viva, y revisaron a 1 476 vehículos.

AMT sancionó a 16 conductores en la Ruta Viva en Quito

Los agentes realizaron 90 operativos, en los que se controló el uso del carril exclusivo, el pico y placa, que los conductores no estén bajo efectos del alcohol, respeto a ciclovías, entre otros.

El mayor número de infracciones se registró entre conductores que no portaban la licencia. Le siguen los vehículos mal estacionados, el uso de vidrios polarizados sin autorización, luces en mal estado y el no uso del cinturón de seguridad.

“Los controles de tránsito seguirán intensificándose en la ciudad para reducir riesgos de siniestros viales”, indicó el Municipio de Quito.