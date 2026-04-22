Liga de Quito vs. Aucas: Horario de cierres viales y restricciones alrededor del estadio
En el partido entre la Liga de Quito y Sociedad Deportiva Aucas no se permitirá el ingreso de la hinchada oriental.
La AMT aplicará cierres viales alrededor del estadio Rodrigo Paz Delgado.
AMT
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Fecha de publicación
22 abr 2026 - 13:05
Liga de Quito se enfrentará a Aucas en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 20:00 de este miércoles 22 de abril de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres viales desde las 16:00.
En el estadio de la LDU, en el norte de Quito, no se admitirá a la hinchada oriental por decisión de la dirigencia.
Cierres desde las 16:00
Agentes de la AMT aplicarán cierres viales desde las 16:00 en las calles aledañas al escenario deportivo. Estos son los cierres anunciados:
- Calle Cacica Quilago desde la calle Jhon F. Kennedy hasta la av. Diego Vásquez de Cepeda.
- Calle Hermensz Yan Risn Rembrandt desde la calle La Esperanza hasta la calle Juana Terrazas.
- Calle La Esperanza entre Av. Jhon F. Kennedy hasta la calle Hermensz Van Risn Rembrandt.
Cierres desde las 18:30
Más tarde, la AMT extenderá el perímetro de bloqueos y control de vehículos mal estacionados. Desde las 18:30 habrá estos cierres viales:
- Calle Jhon F. Kennedy y calle Ramón Chiriboga
- Calle Jhon F. Kennedy y calle Cacica Quilago
- Calle Jhon F. Kennedy y calle Gustavo Lemus
- Calle Jhon F. Kennedy y calle La Esperanza
- Calle Jhon F. Kennedy y calle Pablo Picasso
- Calle Jhon F. Kennedy y calle Leonardo Da Vinci
- Av. De la Prensa y calle Gustavo Lemus
- Av. De la Prensa y calle Pablo Picasso
- Calle Gustavo Lemus y calle David Ledesma
- Calle La Esperanza y calle Camilo Guachamin
- Calle La Esperanza y calle Hermensz Yan Risn Rembrandt
- Calle Hermensz Van Risn Rembrandt y calle Vincent Van Gogh
- Calle Juana Terrazas y calle Tomasa Mideros
- Calle Juana Terrazas y calle Vincent Van Gogh
- Av. Diego Vásquez de Cepeda y calle Cacica Quilago
Rutas alternas
- Av. De La Prensa
- Av. Diego de Vásquez
- Calle Ramón Chiriboga
- Calle Pablo Picasso
- Calle Gustavo Lemos
- Calle Tomasa Mideros
- Av. Mariscal Sucre
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