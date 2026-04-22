Liga de Quito vs. Aucas: Horario de cierres viales y restricciones alrededor del estadio

Liga de Quito se enfrentará a Aucas en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 20:00 de este miércoles 22 de abril de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres viales desde las 16:00.

En el estadio de la LDU, en el norte de Quito, no se admitirá a la hinchada oriental por decisión de la dirigencia.

Cierres desde las 16:00

Agentes de la AMT aplicarán cierres viales desde las 16:00 en las calles aledañas al escenario deportivo. Estos son los cierres anunciados:

Calle Cacica Quilago desde la calle Jhon F. Kennedy hasta la av. Diego Vásquez de Cepeda.

Calle Hermensz Yan Risn Rembrandt desde la calle La Esperanza hasta la calle Juana Terrazas.

Calle La Esperanza entre Av. Jhon F. Kennedy hasta la calle Hermensz Van Risn Rembrandt.

Cierres desde las 18:30

Más tarde, la AMT extenderá el perímetro de bloqueos y control de vehículos mal estacionados. Desde las 18:30 habrá estos cierres viales:

Calle Jhon F. Kennedy y calle Ramón Chiriboga

Calle Jhon F. Kennedy y calle Cacica Quilago

Calle Jhon F. Kennedy y calle Gustavo Lemus

Calle Jhon F. Kennedy y calle La Esperanza

Calle Jhon F. Kennedy y calle Pablo Picasso

Calle Jhon F. Kennedy y calle Leonardo Da Vinci

Av. De la Prensa y calle Gustavo Lemus

Av. De la Prensa y calle Pablo Picasso

Calle Gustavo Lemus y calle David Ledesma

Calle La Esperanza y calle Camilo Guachamin

Calle La Esperanza y calle Hermensz Yan Risn Rembrandt

Calle Hermensz Van Risn Rembrandt y calle Vincent Van Gogh

Calle Juana Terrazas y calle Tomasa Mideros

Calle Juana Terrazas y calle Vincent Van Gogh

Av. Diego Vásquez de Cepeda y calle Cacica Quilago

Rutas alternas