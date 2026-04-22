Atención médica gratis en Quito: Este es el cronograma de brigadas en los barrios
El servicio médico gratuito del Municipio de Quito estará en los barrios de la ciudad los últimos días de abril.
Las brigadas médicas del Municipio de Quito atenderán gratis en barrios.
Quito Informa
Compartir
Fecha de publicación
22 abr 2026 - 12:08
Brigadas de salud móviles estarán en cinco zonas de Quito. Los servicios médicos de la Secretaría municipal estarán disponibles el 25 y 26 de abril de 2026.
Durante estas jornadas se ofrecerán chequeos médicos, orientación y servicios enfocados en el bienestar integral.
Además, el Municipio añadió que se realizarán acciones relacionadas con la salud mental, prevención y acompañamiento para la comunidad.
Cronograma de atención en barrios
Centro 25 de abril
- Zonal Manuela Saenz / Parroquia de Puengasí
La brigada se instalará en la UPC del barrio Alma Lojana de 09:00 a 13:30.
Tumbaco 25 de abril
- Zonal Tumbaco / Parroquia Pifo
La brigada estará de 09:00 a 13:30 en el Relleno Sanitario, en el sector de Itulcachi.
Sur 25 de abril
- Zonal Eloy Alfaro / Parroquia Ferroviaria
La brigada de salud estará en el área comunitaria del sector 5 de Abril, de 09:00 a 13:00.
Norte 25 de abril
- Zonal Calderón / Sector Ciudad Bicentenario
La atención se ofrecerá de 09:00 a 15:00 en la Casa Somos Bicentenario.
Norte 26 de abril
- Zonal Calderón / Sector Carapungo
Las brigadas atenderán de 09:00 13:00, en la Plaza Cívica Carapungo.
Compartir