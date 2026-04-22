Atención médica gratis en Quito: Este es el cronograma de brigadas en los barrios

Las brigadas médicas del Municipio de Quito atenderán gratis en barrios.

Brigadas de salud móviles estarán en cinco zonas de Quito. Los servicios médicos de la Secretaría municipal estarán disponibles el 25 y 26 de abril de 2026.

Durante estas jornadas se ofrecerán chequeos médicos, orientación y servicios enfocados en el bienestar integral.

Además, el Municipio añadió que se realizarán acciones relacionadas con la salud mental, prevención y acompañamiento para la comunidad.

Cronograma de atención en barrios

Centro 25 de abril

Zonal Manuela Saenz / Parroquia de Puengasí

La brigada se instalará en la UPC del barrio Alma Lojana de 09:00 a 13:30.

Tumbaco 25 de abril

Zonal Tumbaco / Parroquia Pifo

La brigada estará de 09:00 a 13:30 en el Relleno Sanitario, en el sector de Itulcachi.

Sur 25 de abril

Zonal Eloy Alfaro / Parroquia Ferroviaria

La brigada de salud estará en el área comunitaria del sector 5 de Abril, de 09:00 a 13:00.

Norte 25 de abril

Zonal Calderón / Sector Ciudad Bicentenario

La atención se ofrecerá de 09:00 a 15:00 en la Casa Somos Bicentenario.

Norte 26 de abril

Zonal Calderón / Sector Carapungo

Las brigadas atenderán de 09:00 13:00, en la Plaza Cívica Carapungo.