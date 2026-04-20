Liga de Quito vs. Aucas: sin hinchada visitante en el estadio Rodrigo Paz Delgado

La dirigencia de Liga de Quito publicó un comunicado este lunes 20 de abril del 2026. Allí se informó que para el partido ante Aucas, por la fecha 10 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro tendrá una restricción de ingreso en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El juego será a las 20:00.

En el comunicado de los albos se informó que "no estará habilitado el ingreso de hinchada visitante, así como de personas identificadas con indumentaria del equipo rival", se puede leer en el documento.

Habrá un operativo de seguridad en los alrededores del escenario deportivo. También se espera que no haya incidentes y no se repita las peleas que se vivieron en el partido ante Barcelona. La derrota ante los amarillos generó varios conflictos en diferentes puntos del escenario deportivo.