Estos son los cierres viales en el sur de Quito por el Desfile de la Confraternidad este domingo

Este domingo se realiza el tradicional Desfile de la Confraternidad en el sur de la capital.

Este domingo 23 de noviembre del 2025 se realiza el tradicional Desfile de la Confraternidad en el sur de Quito, como parte de las celebraciones de los 491 años de la Fundación de San Francisco de Quito.

La identidad cultural, diversidad y tradición caracterizan a los desfiles donde participan colegios, grupos artísticos, comparsas, bandas de paz y carros alegóricos.

El desfile arrancará desde las 10:00 en el redondel del Calzado (Av. Teniente Hugo Ortiz) y termina en el redondel de la calle Quisquis, cerca de la Rodrigo de Chávez. El color, baile y la música serán protagonistas de esta jornada.

Cierres viales en el sur de Quito

Para gestionar la movilidad en la zona, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecuta más de 30 cierres viales a lo largo de las avenidas Cardenal de la Torre y Teniente Hugo Ortiz por donde pasa el desfile.

El punto de concentración e inicio del desfile será el Redondel del Calzado a partir de las 10:00. Los participantes desfilarán por toda la avenida Teniente Hugo Ortiz, pasa por el Redondel de la Atahualpa, continúa por la misma avenida y finaliza en la calle Cacha.

La restricción vehicular será en la av. Cardenal de la Torre desde la avenida Ajaví hasta la Andrés Toledo. Las rutas alternas: Mariscal Sucre, Alonso de Angulo, Serapio Japerabi y Antonio Rodríguez, informó la AMT.