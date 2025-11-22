Se suspenden 52 actividades de Fiestas de Quito por trabas en el Sercop, según el Municipio

Eventos suspendidos por Fiestas de Quito por trabas en el Sercop

El Municipio de Quito alertó la suspensión de 52 eventos programados por las Fiestas en 10 administraciones zonales producto de trabas en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Según el Municipio el Sercop mantiene suspendidos varios procesos de contratación, entre ellos los de la Secretaría de Cultura, lo que ha afectado directamente la programación de las Fiestas de Quito 2025.

Esta decisión tiene un impacto especialmente sobre el sector artístico y cultural de la ciudad, señaló el Municipio en un comunicado difundido este sábado 22.

La falta de luz verde por parte de la entidad nacional afecta a 4 372 artistas que no han podido ser contratados.

Además, según las cifras del Municipio 7 800 trabajadores vinculados a servicios culturales (técnicos, producción, limpieza, seguridad, entre otros) que han quedado sin actividad, y esto afecta directamente la economía de miles de familias.

También las trabas del Sercop, que se arrastran desde hace 75 días, mantienen suspendidos 48 procesos de contratación en cultura, salud, educación, comunicación, servicios, tecnología y consultoría que estaban planificados con anticipación.

Pese a estos contratiempos y limitaciones, el cabildo señaló que los eventos emblemáticos —Te Deum, Desfile de la Confraternidad Norte y Sur, Mascarada Nocturna, QuitoFest, Festival del Pasacalle y la Sesión Solemne— se realizarán con capacidad municipal.