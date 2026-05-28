Con fachada de imprenta: clausuran local donde consumían alcohol en pleno centro de Quito

Clausuran papelería que permitía consumo de alcohol en su interior en San Juan

Un local que operaba como imprenta y centro de gigantografías fue clausurado en Quito tras un operativo nocturno de control.

En el interior del establecimiento, ubicado en el sector de San Juan, las autoridades encontraron decenas de personas consumiendo alcohol entre máquinas de impresión y material publicitario.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que el establecimiento utilizaba un permiso municipal destinado a actividades comerciales relacionadas con publicidad y plastificación. Sin embargo, durante la inspección se detectó que el lugar funcionaba también como punto de consumo de bebidas alcohólicas.

Operativo en San Juan

Según las autoridades, en el interior del local había alrededor de 20 personas en aparente estado etílico. Además, se observan botellas de licor y cerveza junto a equipos de impresión y materiales de trabajo.

La AMC señaló que este tipo de negocios pertenece a la categoría dos dentro de la normativa municipal. Por ello, los responsables podrían enfrentar sanciones económicas de hasta ocho salarios básicos, equivalentes a USD 3 856.

Peluquería en Tumbaco también permitía consumo de alcohol

En otro operativo ejecutado en Tumbaco, la AMC clausuró una peluquería donde también se detectó consumo de bebidas alcohólicas mientras el establecimiento seguía atendiendo clientes.

El supervisor metropolitano Gustavo Chiriboga indicó que varios locales intentan encubrir actividades no autorizadas utilizando permisos comerciales distintos al giro real del negocio.

Según cifras de la AMC, entre enero y mayo de 2026 ya se han clausurado 164 establecimientos por permitir el consumo de alcohol en su interior. La cifra representa cerca del 70% del total de clausuras registradas durante todo el 2025 por la misma causa.