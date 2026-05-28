Gobierno anuncia cortes de luz programados por mantenimiento del sistema eléctrico en Ecuador

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció que Ecuador tendrá cortes de luz programados, debido a trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico.

Los trabajos en la infraestructura eléctrica se realizarán como medida preventiva frente a posibles afectaciones durante el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la información de la Cartera de Estado, los trabajos tienen como objetivo fortalecer el servicio eléctrico y prevenir afectaciones durante el evento climático.

Las acciones incluyen la repotenciación de redes existentes y la incorporación de nuevas líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios.

Según la entidad, las labores se realizan con el fin de mejorar la confiabilidad y continuidad del suministro de energía para la ciudadanía.

Dos fines de semana de cortes de luz



Los trabajos se realizarán durante dos fines de semana: el 30 y 31 de mayo de 2026 y el 6 y 7 de junio de 2026 y tendrán una duración de 4 horas.

Las acciones se realizarán en los cantones Quito, Durán, Daule, Salitre, Palestina, Balzar, Colimes, Santa Lucía, Samborondón, Balao, Milagro, Naranjal, Pedro Carbo, Yaguachi, Baba, Babahoyo, Jujan, Montalvo, Vices, Buena Fe, Cuenca y Girón.

Además en Lago Agrio, Pichincha, Guayas, Los Ríos, Azuay, Morona Santiago, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Orellana, Sucumbíos, Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Loja, entre otros.

Los cronogramas de cortes de luz por cada empresa distribuidora de Ecuador se pueden consulta en este enlace.