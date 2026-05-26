Clausuran dos glampings en Puembo: funcionaban sin permisos y junto a una quebrada

Glampings estaban junto a la quebrada El Chiche

Los establecimientos promocionaban servicios de alojamiento turístico y habían instalado varias estructuras, tipo glampings, cerca de la quebrada El Chiche, en el nororiente de Quito.

Según la Agencia Metropolitana de Control (AMC), las cabañas estaban ubicadas al filo de la quebrada, lo que representaba riesgos para visitantes y trabajadores ante posibles caídas, deslizamientos o emergencias.

Quejas de moradores del sector

Además de la falta de permisos, moradores reportaron molestias relacionadas con el uso del espacio público, música a alto volumen, consumo de bebidas alcohólicas y fiestas que se extendían hasta la madrugada.

Las autoridades también indicaron que vehículos se estacionaban en zonas comunitarias y en áreas cercanas al chaquiñán del sector.

Propietario ya tenía sanciones previas

Como antecedente, el propietario de los glampings enfrenta procesos administrativos por construcciones dentro de franjas de protección ecológica.

Las multas acumuladas superan los USD 17 600 y algunos procesos se encuentran actualmente en etapa coactiva.

AMC analiza derrocamiento de estructuras

La AMC informó que existen órdenes de derrocamiento para varias estructuras levantadas ilegalmente en el predio.

Sin embargo, las disposiciones todavía no han sido ejecutadas debido a que se requiere autorización judicial para el ingreso al terreno.

Además, de acuerdo con el Código Municipal, el propietario podría enfrentar nuevas multas cercanas a USD 4 000 por prestar servicios turísticos sin contar con permisos de funcionamiento.