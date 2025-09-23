Clausuran licorería clandestina en el sur de Quito; vendían productos que causan ceguera

Una licorería clandestina funcionaba en un domicilio de La Ecuatoriana

Una licorería adaptada en un domicilio en el barrio La Ecuatoriana, sur de Quito, fue clausurada el martes 23 de septiembre del 2025. Aagente de control y policías decomisaron 1 000 litros de alcohol sin registro sanitario ni timbre fiscal.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) detalló que durante el operativo se encontraron 300 litros de alcohol sin registro sanitario. Todo esto fue desechado en el sitio por su riesgo para la salud pública.

"Al carecer de registro, el contenido puede incluir metanol u otros compuestos tóxicos capaces de causar ceguera, daño neurológico e incluso la muerte", advirtió la entidad de control.

También se decomisaron 700 litros de licor en botellas sin timbre fiscal. La falta de este sello evidencia acciones vinculadas con el contrabando, reetiquetado o reutilización de envases. Situación que también es peligrosa para la salud por posibles adulteraciones.

Por estas irregularidades, el establecimiento podría enfrentar una multa de uno a cuatro salarios básicos unificados, es decir, de 470 a 1 880 dólares, conforme al Código Municipal.