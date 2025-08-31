IESS sanciona a médicos tras fiesta en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil

Médicos residentes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo fueron hallados con licor al interior de la institución.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) rechazó categóricamente los hechos ocurridos la madrugada del domingo 31 de agosto del 2025 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.

Un grupo de médicos residentes e internos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) fueron hallados en una fiesta durante su guardia en el hospital.

Videos que circulan en redes sociales muestran a los internos en condiciones de ebriedad en los dormitorios de la residencia. Además, se ven algunas botellas de alcohol.

Ante esto, el IESS informó que se ejecutarán acciones disciplinarias contra los involucrados. Lo primero será la desvinculación inmediata de los médicos residentes que participaron en el hecho.

Además, se convocó a una reunión urgente con autoridades de Universidad Católica Santiago de Guayaquil en la que se evaluará la situación y las sanciones que se aplicará a los estudiantes.