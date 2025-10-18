Conexiones clandestinas de agua y medidores manipulados se detectaron en el sur de Quito

Durante operativos de control en lavadoras del sur de Quito se hallaron conexiones de agua irregulares

Luego de una denuncia ciudadana, el Municipio de Quito y la Policía Nacional realizaron operativos de control en lavadoras de autos en Chiriyacu y La Gatazo, en el sur de la ciudad, este sábado 18 de octubre del 2025

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutaron los operativos para revisar si las conexiones de agua eran legales y si los medidores funcionaban correctamente.

En Chiriyacu se encontró una conexión clandestina antes del medidor, conocida como by pass. Por otro lado, en La Gatazo, se detectó un medidor manipulado que alteraba el registro del consumo.

Clausuran veterinaria que utilizaba medicinas caducadas desde el 2022

“Estas prácticas son un fraude, porque el agua que se usa de forma ilegal no se mide, no se paga y termina afectando la presión, el caudal y el servicio de los barrios altos. Además, daña las tuberías y provoca pérdidas económicas”, señaló el Municipio.

Quienes realicen conexiones ilegales de agua o manipulen los medidores enfrentarán multas económicas que se cobrarán directamente en la factura del servicio y también la clausura del local.

Entre enero y septiembre del 2025, Agua Potable de Quito ha identificado 834 conexiones clandestinas en distintos sectores de Quito. En 2024 fueron 1 787 casos.

El Municipio pide a la ciudadanía que si conoce conexiones irregulares, las denúncie a través de los canales oficiales: 1800 242424, atencion.cliente@aguaquito.gob.ec, agencias o redes sociales.