Alerta máxima en Chile por los incendios forestales; suman 15 fallecidos y 50 000 evacuados

AME6365. PENCO (CHILE), 18/01/2026.- Una persona evacua un área de casas afectadas por los incendios forestales la madrugada de este domingo, en Penco (Chile).

El presidente de Chile Gabriel Boric decretó la madrugada del domingo 18 de enero del 2026 estado de catástrofe en dos regiones del sur del país por los incendios forestales que afectan la zona y que provocaron la evacuación de unas 50,000 personas y la muerte de 15 ciudadanos, en el último reporte.

Brigadistas forestales combaten 19 incendios a lo largo del país, 12 de ellos en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

"Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles", informó el mandatario en un publicación en X.

Según imágenes divulgadas por la televisión local, las llamas afectaron zonas pobladas, especialmente en los municipios de Penco y Lirquen, en la región del Biobío, donde viven cerca de 60 000 personas. También se registraron autos quemados en las calles.

En el transcurso de la mañana de este domingo, las autoridades elevaron a 15 el balance de fallecidos y a más de 50 000 el de evacuados producto de los incendios forestales que arrasan el sur de Chile.

Los incendios dejan "al menos 15 fallecidos" y más de 50,000 personas fueron evacuadas en las regiones del Ñuble y BíoBio, a unos 500 km al sur de Santiago, dijo a periodistas el ministro de Seguridad, Luis Cordero.