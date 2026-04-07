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Quito

Más de 10 sectores de Conocoto sin luz este martes 7 de abril

La Empresa Eléctrica Quito anunció que trabajan en la reparación del servicio. Moradores reportaron cortes intermitentes en distintos puntos

Personal de la Empresa Eléctrica Quito trabaja en la reparación de un generador en Conocoto.

EEQ.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

07 abr 2026 - 11:10

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Más de 10 sectores de Conocoto, en el suroriente de Quito, sufrieron cortes de luz la mañana de este martes 7 de abril del 2026. 

Según la Empresa Eléctrica Quito, el corte lo ocasionó un daño en una barra. Personal de la entidad trabajó en horas de la mañana para cambiar la barra y restablecer el servicio.

Los sectores afectados fueron: 

  • Centro de Conocoto
  • Av. Lola Quintana
  • La Moya
  • La Loma
  • Barrio Central
  • San Germán
  • La Granja
  • Corazón de Jesús
  • San José de Conocoto Bajo
  • Acosta Soberón 

Moradores reclaman por cortes sorpresivos

Pese a la respuesta de la Empresa Eléctrica, en redes sociales los moradores reclamaron por los sorpresivos cortes de luz

Indicaron que se quedaron sin el servicio por un lapso de dos horas aproximadamente. Además, recalcaron que en la noche del lunes 6 de abril también hubo cortes de luz en el mismo sector. 

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