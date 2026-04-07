Más de 10 sectores de Conocoto sin luz este martes 7 de abril

Personal de la Empresa Eléctrica Quito trabaja en la reparación de un generador en Conocoto.

Más de 10 sectores de Conocoto, en el suroriente de Quito, sufrieron cortes de luz la mañana de este martes 7 de abril del 2026.

Según la Empresa Eléctrica Quito, el corte lo ocasionó un daño en una barra. Personal de la entidad trabajó en horas de la mañana para cambiar la barra y restablecer el servicio.

Los sectores afectados fueron:

Centro de Conocoto

Av. Lola Quintana

La Moya

La Loma

Barrio Central

San Germán

La Granja

Corazón de Jesús

San José de Conocoto Bajo

Acosta Soberón

Moradores reclaman por cortes sorpresivos

Pese a la respuesta de la Empresa Eléctrica, en redes sociales los moradores reclamaron por los sorpresivos cortes de luz.

Indicaron que se quedaron sin el servicio por un lapso de dos horas aproximadamente. Además, recalcaron que en la noche del lunes 6 de abril también hubo cortes de luz en el mismo sector.