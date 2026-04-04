Ecuador: baja nivel del embalse Mazar y crece preocupación por riesgo de apagones

La escasez de lluvias se evidencia en la acelerada disminución del nivel de agua (cota) en el embalse de la represa Mazar, que alimenta al complejo hidroeléctrico Paute-MolinoFotos:API

El embalse Mazar ubicado en el Austro registra este sábado 4 de abril de 2026 un nivel de 2 137 metros sobre el nivel del mar, según datos de monitoreo de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), y va camino a un nivel crítico.

La caída diaria del embalse, la baja producción de Coca Codo Sinclair, la falta de lluvias y un aumento en el consumo amenazan la generación eléctrica de Ecuador.

Ante la falta de lluvia que es parte del fenómeno de El Niño, Rasa Zalakeviciute, docente e investigadora en ciencias atmosféricas sobre sobre el impacto climático, advirtió que los efectos extremos que el fenómeno de El Niño podría traer a Ecuador, con inundaciones en el Litoral y sequías en la Amazonía que comprometerían el suministro energético. 'Debemos prepararnos para otra posible crisis eléctrica', dijo.

El complejo Paute, que incluye las centrales Mazar, Paute y Sopladora, suministra cerca del 30% de la electricidad del país. Aunque el Gobierno descarta posibles apagones, hay alertas activadas por lo que está ocurriendo en el embalse de Mazar. Tampoco se ha dado detalles del porqué se han registrado apagones en los últimos días en ciudades como Quito y Guayaquil.

¿Por qué hay preocupación? En los últimos 22 días, Mazar perdió cerca de 17 metros, descendiendo de 2 154 a 2 137 metros sobre el nivel del mar. El ritmo de disminución alarma porque el mínimo operativo es de 2 098 metros. Según los datos del propio Celec, en 2024, la sequía provocó cortes cuando el nivel del embalse llegó a 2 120 metros.

El monitoreo de Electricidad del Ecuador (CNEL EP) y el Ministerio de Energía advierte de una disminución de entre 0,75 centímetros y un metro cúbico diario. Es decir, los problemas se comenzarían a agudizar a finales de abril.

Las bajas precipitaciones, el descenso acelerado del embalse y la reducción del aporte de Coca Codo Sinclair al sistema energético de Ecuador reactiva una amenaza de posibles apagones.

El sistema eléctrico de Ecuador depende en un 30% de estas hidroeléctricas y por ahora enfrenta una prueba similar a la de 2024, cuando se implementaron apagones de hasta 14 horas. Aún se espera un pronunciamiento de las autoridades al respecto.