'Ahora que termine la Selección, no le veo más sentido al fútbol', dice Ochoa entre lágrimas

El guardameta Guillermo Ochoa, que vive a sus 40 años su sexta Copa del Mundo con la selección de México, abrió el lunes 15 de junio la puerta a su retiro del fútbol en una entrevista con la FIFA: "Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol".

Ochoa comparte junto al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo el récord de seis presencias en la fase final del Mundial, aunque fue suplente en el partido inaugural de la edición 2026 entre México y Sudáfrica, que terminó 2-0 a favor del Tri.

En sus declaraciones para 'Letters that unite' (Letras que unen), de la FIFA, Ochoa comienza leyendo emocionado una carta escrita por su hija Lucciana, en la que le alienta para llegar lejos en el Mundial.

Pero al terminarla, y ya entre lágrimas, Ochoa se sinceró sobre cómo vislumbra su vida y su carrera más allá del Tricolor.

"La selección de México siempre ha sido en mi carrera, en mi vida, mi brújula, mi dirección, no entiendo mi carrera sin la Selección, no sé qué sería de mi carrera sin la Selección; ahora que termine la Selección no le veo más sentido al fútbol, no le veo más sentido a seguir jugando", declaró el antiguo arquero del Club América o del Málaga, entre otros.

"He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo, me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto", concluyó el arquero de Guadalajara.